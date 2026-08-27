El Parlamento de Argentina ratifica el acuerdo de libre comercio Mercosur-Singapur

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(Actualiza con declaraciones de autoridades argentinas)

Buenos Aires, 27 ago (EFE).- El Parlamento de Argentina ratificó este jueves el acuerdo de libre comercio firmado en 2023 por el Mercosur y Singapur, el primero que el bloque sudamericano ha suscrito con un país del Sudeste Asiático.

Según informaron fuentes parlamentarias, el pacto comercial -que ya había recibido el visto bueno del Senado argentino en mayo- fue aprobado en la madrugada de este jueves con 234 votos a favor y apenas cuatro en contra en la Cámara de Diputados.

Tras cinco años de negociaciones, el acuerdo de libre comercio entre Singapur y el bloque fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay fue firmado el 7 de diciembre de 2023, durante la cumbre semestral del Mercosur celebrada en Río de Janeiro.

El pacto entró en vigor el pasado 1 de febrero para el comercio entre Singapur y Paraguay, el 1 de marzo pasado para el caso de Uruguay y el 1 de agosto para Brasil, después de que esos países completaran los trámites de ratificación.

El acuerdo abarca el comercio de bienes y servicios y capítulos sobre inversiones, compras públicas, propiedad intelectual, comercio electrónico y micro, pequeñas y medianas empresas.

De acuerdo con lo pactado, Singapur desgravará el ingreso de la totalidad de los bienes agrícolas e industriales provenientes del bloque suramericano, mientras que el Mercosur mantiene protecciones para el 9,2 % del comercio en sectores como plásticos, químicos, productos metalúrgicos y eléctricos.

El canciller argentino, Pablo Quirno, valoró la ratificación del acuerdo y lo calificó de «clave para la integración estratégica de la Argentina con el mundo».

Quirno destacó en X que el acuerdo establece un arancel del 0 % inmediato para el 100 % del universo exportable argentino y abre una puerta de acceso al mercado de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), integrado por 684 millones de personas, además de reforzar los vínculos con uno de los principales centros logísticos y financieros de Asia-Pacífico.

El presidente argentino, Javier Milei, también respaldó la ratificación y compartió en sus redes sociales un mensaje del portavoz presidencial, Adrián Ravier, quien afirmó que el pacto «abre nuevas oportunidades» para las exportaciones de Argentina.

El pacto incluye un calendario de desgravación de hasta 15 años en diversas cestas de bienes y establece requisitos estrictos para evitar la triangulación de productos, especialmente los provenientes de China vía Singapur. EFE

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