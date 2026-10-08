El Parlamento italiano aprueba la controvertida reforma electoral de Giorgia Meloni

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Roma, 8 oct (EFE).- La Cámara de los Diputados de Italia aprobó este jueves de forma definitiva la reforma electoral promovida por la primera ministra, Giorgia Meloni, un texto clave ante las próximas elecciones generales, previsiblemente en 2027.

La ley ha sido aprobada en la Cámara Baja con 227 votos a favor y 164 en contra, mediante voto secreto y ha sido saludada con un gran aplauso en la bancada de la coalición derechista de Meloni.

La aprobación supone una importante victoria política para ella, pues logra cerrar filas tras las tensiones internas vividas durante su tramitación entre su partido, Hermanos de Italia y sus socios de la conservadora Forza Italia (FI) y la ultraderechista Liga. EFE

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