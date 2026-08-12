El partido de Daniel Noboa inscribe a candidatos para elecciones locales de Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 12 ago (EFE).- El expresidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador Niels Olsen; la exalcaldesa de Guayaquil Cynthia Viteri y la exministra de Gobierno Zaida Rovira son algunas de las figuras que se inscribieron este miércoles por el partido del presidente Daniel Noboa para participar en los comicios locales del 29 de noviembre.

Viteri busca nuevamente estar al frente de la Municipalidad de Guayaquil, la ciudad más poblada y motor económico de Ecuador, después de haber gobernado entre 2019 y 2023 de la mano del conservador Partido Social Cristino (PSC) y de perder la reelección contra Aquiles Alvarez, uno de los principales opositores de Noboa que ahora está en la cárcel acusado de presunta corrupción en casos relacionados a su negocio familiar.

Por su parte, Rovira busca ser concejala de Guayaquil y Olsen alcalde de Samborondón, un municipio vecino de Guayaquil.

Los tres llegaron este miércoles junto a otros candidatos del oficialismo y cientos de seguidores a la delegación del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil, para realizar una inscripción simbólica, ya que el proceso se realiza por internet y ya lo habían completado.

«La ciudad volverá a tener los servicios que perdió sobre todo para la gente más pobre y la obra pública podrá ser notoria en cada rincón. El Gobierno tendrá una relación directa con la ciudad. Será la primera vez que pueda tener los recursos completos», dijo Viteri a su ingreso al CNE.

Con ella y con el exministro del Deporte Andrés Guschmer, Noboa busca quitar al correísmo la Alcaldía de Guayaquil y la Prefectura de Guayas que la principal fuerza de oposición liderada por el expresidente Rafael Correa (2007-2017) mantiene desde 2023.

Lo mismo busca hacer en Pichincha y en Quito, donde el actual alcalde de la capital, el correísta Pabel Muñoz, tuvo que inscribirse la semana pasada cobijado por otros partidos ante la suspensión temporal que enfrenta la Revolución Ciudadana (RC).

El movimiento correísta fue suspendido en marzo por un juez electoral, tras admitir a trámite una denuncia presentada por el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, en la que alertaba de la existencia de una investigación reservada en contra del partido por un presunto lavado de dinero, conocida como ‘Caja Chica’.

En ese caso, la Fiscalía investiga por delincuencia organizada a la excandidata presidencial Luisa González, a Correa y a otros miembros de la RC, pues presume que «ingresaban dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023».

La suspensión de nueve meses ya ponía en duda su participación como movimiento político en los comicios locales previstos para el 14 de febrero de 2027, pero el CNE decidió en marzo adelantar las elecciones al 29 de noviembre, lo que llevó al correísmo a denunciar una supuesta maniobra del Gobierno para evitar que sus candidatos lleguen a la papeleta. EFE

cbs/gad