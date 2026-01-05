El petróleo Brent sube un 1,66 % tras la intervención militar de EE.UU. en Venezuela

Londres, 5 ene (EFE).- El barril del crudo Brent para entrega en marzo subió este lunes un 1,66 %, hasta los 61,76 dólares al cierre de la sesión en el Mercado de Futuros de Londres, impulsado por las tensiones geopolíticas en Venezuela tras la intervención militar de Estados Unidos en ese país y la captura del presidente Nicolás Maduro.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 1,01 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la negociación del pasado viernes, cuando cerró a 60,75 dólares.

El Brent inicia la semana en verde y aunque comenzó la jornada con caídas de alrededor del 0,62 %, acabó repuntando a lo largo de la sesión, mientras los inversores evaluaban el posible impacto de la situación en Venezuela en los flujos de crudo del país, que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo.

El mercado sigue con atención la situación en Venezuela, que además de sus importantes reservas de crudo es miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha indicado que su país controlará la industria petrolera de Venezuela, pero de acuerdo con la firma asesora en materia de petróleo Ritterbusch and Associates «tomará mucho tiempo mitigar el impacto en el suministro de crudo y, por lo tanto, en los precios del petróleo».

«Creemos que el efecto de los futuros del petróleo serán insignificantes durante un par de meses, dado el embargo vigente a los cargamentos sancionados y los numerosos desafíos legales y logísticos que tardarán mucho en resolverse», agregó la firma en una nota.

La alianza petrolera OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, confirmó el domingo que mantendrá estable el nivel de su oferta de crudo al menos hasta abril, en una reunión eclipsada por la situación en Venezuela y la detención de Maduro por Estados Unidos.

La decisión se tomó tras una breve teleconferencia celebrada por los ministros de Energía y Petróleo de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán. EFE

