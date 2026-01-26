El presidente de Colombia participará en el foro económico en Panamá, anuncia el CAF

1 minuto

Ciudad de Panamá, 26 ene (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, participará en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe que se celebrará esta semana en Panamá para abordar cómo posicionar a la región en el escenario global, informó este lunes el CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, organizador del evento junto con el Gobierno panameño.

Petro se suma así a otros dignatarios que ya han confirmado su participación en el foro, que se desarrollará entre el miércoles y jueves próximo en la capital panameña.

«La sesión inaugural del foro estará encabezada por Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, junto con José Raúl Mulino, presidente de Panamá; Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil; Gustavo Petro, presidente de Colombia; Rodrigo Paz, presidente de Bolivia; Daniel Noboa, presidente de Ecuador; Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala; y Andrew Holness, primer ministro de Jamaica», indicó un comunicado de la CAF.

En la inauguración del Foro, que tendrá lugar el próximo miércoles, también participará el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

El mandatario brasileño será el orador principal del foro, que se extenderá hasta el jueves y que reunirá a más de 2.500 líderes políticos, económicos y académicos globales, entre ellos Premios Nobel de Economía 2024 y 2025, James Robinson y Philippe Aghion, dijo este lunes CAF. EFE

gf/jrh