El presidente de Cuba recibe a representantes de partidos comunistas en La Habana

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La Habana, 11 ago (EFE) . – El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recibió en La Habana a varios representantes de partidos comunistas de todo el mundo que visitan la isla esta semana para participar en las actividades dedicadas al centenario del natalicio del líder de la Revolución en la isla, Fidel Castro (1926-2016).

En varios mensajes difundidos este martes en sus redes sociales, el mandatario destacó los encuentros con el presidente del Partido Comunista de España, José Luis Centella, y también con una delegación del Partido de la Izquierda Europea, encabezada por su presidente, Walter Baier.

Díaz-Canel expresó a Baier su agradecimiento por “el apoyo permanente a Cuba y la voluntad de continuar fortaleciendo las relaciones interpartidistas entre ambas organizaciones políticas”.

El presidente cubano resaltó también las conversaciones con el jefe del Departamento Internacional del Partido Comunista de China, Liu Haixing.

Díaz-Canel le agradeció el mensaje enviado por el presidente y secretario general del Partido Comunista de China (PCCh), Xi Jinping, y “la participación de la delegación partidista china” en el I Coloquio Internacional Fidel: legado y futuro», que tiene lugar desde este lunes y hasta el día 13 en el en el Palacio de Convenciones de La Habana.

Sobre el encuentro con Liu Haixing, Díaz-Canel comentó que ambos abordaron “la relevancia de las relaciones interpartidistas, como piedra angular de los vínculos entre ambas naciones” y agradeció «la solidaridad del PCCh en contra del cerco energético y las órdenes ejecutivas del gobierno de EE.UU.”.

Este lunes, el Gobierno chino pidió a Estados Unidos que levante «cuanto antes» las sanciones y el bloqueo contra Cuba y defendió que su cooperación con La Habana es «abierta y legítima», después de que Washington impusiera medidas contra entidades y funcionarios cubanos por sus vínculos militares con países como China y Rusia.EFE

cdg/jlp