El primer ministro nacionalista gana las elecciones en Kosovo, pero sin mayoría absoluta

1 minuto

Pristina, 28 dic (EFE).- El gobernante partido ‘Autodeterminación’ (Vetëvendosje), del primer ministro en funciones Albin Kurti, ganó este domingo con claridad las elecciones anticipadas de Kosovo con alrededor del 44 % de los votos, según las primeras proyecciones, pero sin lograr la mayoría absoluta.

Según el sondeo a pie de urna difundidos por la cadena ‘Klan Kosova’ tras el cierre de los colegios a las 18:00 GMT, Autodeterminación obtuvo el 44,1 % de los sufragios, lo que se traduciría en 49 escaños de un total de 120 en el Parlamento, sólo uno más que en los comicios de febrero.

Kosovo está inmerso en una parálisis política desde febrero, cuando la formación nacionalista perdió la mayoría absoluta que había conseguido en 2021 y no logró el apoyo de ninguna otra fuerza para formar Gobierno.EFE

ib-ll/vh

(foto) (vídeo)