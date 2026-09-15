El Santander gana un pleito de 800 millones contra la aseguradora AXA en el Reino Unido

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(actualiza con más datos del caso, declaraciones y las cifras de los distintos conceptos)

Londres/Madrid, 15 sep (EFE).- El grupo bancario Santander ha ganado este martes en un tribunal del Reino Unido el recurso presentado el año pasado contra la aseguradora francesa AXA, con lo que queda eximido de pagarle 677 millones de libras (800 millones de euros) por una disputa sobre los seguros de protección de pagos (PPI).

El Tribunal de Apelación revirtió hoy el fallo del Tribunal Mercantil de julio del año pasado, que obligaba al Santander a ese pago, con lo que AXA deberá ahora reembolsar al Santander todas las cantidades abonadas por ese concepto (unos 551 millones de libras según la prensa especializada).

El caso data de pagos hechos en los años setenta, y supusieron entonces uno de los mayores escándalos financieros británicos, pues ha costado a la industria financiera gastos de hasta 38.000 millones de libras (44.000 millones de euros) en compensación a los clientes, según cálculos del Financial Times. /ajs

Un portavoz del Santander ha valorado este martes la sentencia unánime dictada por la Corte de Apelación del Reino Unido y ha explicado que revoca en gran medida el impacto financiero de la decisión adoptada por el Commercial Court (tribunal mercantil) en julio de 2025.

Según este portavoz, AXA deberá reembolsar al Santander la gran mayoría de las cantidades abonadas tras la sentencia de primera instancia, junto con los correspondientes intereses y costas.

El Tribunal Mercantil de Inglaterra y Gales dio la razón a la aseguradora en un litigio que buscaba aclarar la responsabilidad por la comercialización, hace más de una década, de estas pólizas, destinadas a cubrir el riesgo de impago en caso de enfermedad o pérdida de empleo.

Sin embargo, muchos de los clientes que los contrataron no pudieron disfrutar de estas coberturas por las cláusulas que incorporaban los contratos.

En este caso concreto, se trataba de seguros de protección de pagos vendidos con tarjetas antes de 2005 por GE Capital Bank, una entidad adquirida por Santander en 2008, pero que habían llegado a AXA después de que el grupo asegurador comprara Genworth Financial Internacional Holdings en septiembre de 2015.

Aunque el tribunal mercantil respaldó algunas de las cuestiones planteadas por Santander —como que no existía un acuerdo firmado entre AXA y Santander para resolver esta disputa—, consideró que el acuerdo de 2000 entre las aseguradoras y GE Capital Bank era de aplicación no sólo desde su firma, sino también a las pólizas vendidas antes de ese momento, y que las condiciones previas se cumplieron.

El caso incluyó varias reclamaciones, entre ellas una presentada por AXA que sostenía la existencia de un acuerdo con el Santander firmado en 2015, mediante el cual el banco se comprometía a asumir el coste de las compensaciones por PPI, aunque el banco negó que ese acuerdo fuera vinculante y la resolución judicial confirmó esa postura.

En julio de 2017, Santander Cards UK –heredera de GE Capital Bank– y Santander Insurance Services UK comunicaron a AXA France que no aceptaban la responsabilidad por las pérdidas derivadas de las pólizas PPI contratadas antes de 2005, y alcanzaron un acuerdo mediante el cual el banco canalizaba las reclamaciones. EFE

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