El Secretario del Tesoro de EE.UU. confirma que se reunió con su homólogo chino en Davos

Davos, 20 ene (EFE).- El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha mantenido un encuentro con su homólogo chino, He Lifeng, durante el Foro Económico de Davos, según ha revelado este martes en una entrevista en Fox News.

Esta mañana, Bessent señaló que anoche se reunió con He Lifeng en la localidad alpina y que este le informó de que habían completado las compras de soja previstas en la «tregua» que ambos países han acordado para su guerra arancelaria.

Bessent también dijo que Estados Unidos «espera con interés» los 25 millones de toneladas previstas para el próximo año. EFE

