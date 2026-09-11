El Supremo de Brasil levanta el secreto de sumario en el caso del Banco Master

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São Paulo, 10 sep (EFE).- El magistrado André Mendonça de la Corte Suprema brasileña, relator del caso, levantó la noche de este jueves el secreto de sumario que pesaba sobre las investigaciones del caso del Banco Master, considerado el mayor fraude bancario de la historia del país y que ha salpicado a varios magistrados del máximo tribunal.

La decisión fue tomada luego de que el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Edson Fachin, solicitara el levantamiento del secreto de sumario del expediente en cuestión, con el objetivo de permitir el libre acceso de la información a todos los miembros de la alta corte.

La decisión se produce a las puertas de la sesión extraordinaria programada para el próximo martes, cuando el pleno del STF analizará el informe de la Policía Federal que identificó conversaciones entre el magistrado Alexandre de Moraes y el banquero encarcelado Daniel Vorcaro, propietario del Master. EFE

adm/seo