Embajador colombiano destaca nuevo capítulo abierto con la conversación de Trump y Petro

Washington, 7 ene (EFE).- El embajador colombiano en Estados Unidos, Daniel García-Peña, destacó este miércoles en entrevista con EFE el «logro diplomático» que representa la conversación entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro por el «buen talante» con la que se produjo y porque abre una nuevo capítulo en unas relaciones agriadas por la crisis en Venezuela y el discurso intervencionista de Washington.

La llamada entre los mandatarios se prolongó durante una hora y sirvió para que Petro explicara el papel que su Gobierno está realizando en la lucha contra el narcotráfico y para que el presidente estadounidense invitara a su homólogo suramericano a visitar la Casa Blanca en una fecha que no se ha determinado aún. EFE

