Encarcelados dos hombres en Reino Unido por incendios presuntamente alentados por Rusia

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Un juez del Reino Unido encarceló este viernes a dos hombres por ataques incendiarios, supuestamente respaldados por Rusia, contra dos viviendas en Londres y un vehículo vinculado al primer ministro, Keir Starmer.

Según los fiscales, el dúo -formado por Roman Lavrynovych, de 22 años y nacionalidad ucraniana, y Stanislav Carpiuc, de 27 y nacionalidad rumana- recibió una oferta de dinero a través de la aplicación de mensajería Telegram para que llevaran a cabo los ataques.

La persona que les hizo la oferta, de habla rusa, utilizaba el nombre de ‘El Money’.

Al condenar a Lavrynovych a siete años de prisión, el juez Neil Garnham afirmó que había sido un «idiota útil», y añadió que lo habían utilizado como un «peón» al servicio de una «causa desconocida» que puso vidas en peligro.

«Aceptaste llevar a cabo este insensato acto de incendio provocado por dinero. No eras un hombre de grandes principios y fue fácil comprarte», agregó.

Por su parte, Carpiuc, que apoyó y animó a Lavrynovych, fue condenado a dos años de prisión.

Los hombres perpetraron ataques nocturnos en mayo de 2025 contra dos casas situadas en Londres y vinculadas a Starmer, incluida su antigua residencia, donde vivían su cuñada y su familia, y contra un coche que había pertenecido al primer ministro.

El lunes, un jurado del tribunal penal londinense los declaró culpables de conspirar para causar daños mediante incendio.

Los fiscales señalaron que los autores no expresaron motivación política alguna para cometer los delitos y que su móvil fue exclusivamente económico.

Helen Flanagan, responsable de la unidad antiterrorista de la policía de Londres, declaró tras el veredicto que el cerebro de la operación quería «sembrar miedo», aunque añadió que no había pruebas de que ‘El Money’ representara una «amenaza estatal».

El diario Financial Times informó que su investigación había determinado que ‘El Money’ se encontraba en Rusia y que estaba vinculado a un destacado grupo de piratas informáticos llamado NoName.

Lavrynovych, que según la fiscalía inició los tres incendios, fue declarado culpable de dos cargos adicionales de incendio con desprecio temerario por la vida.

Tras la condena de ambos, Starmer celebró los veredictos.

El primer ministro afirmó que estos ataques deben «entenderse en un contexto más amplio» y señaló que a Ucrania «le va mejor» en la guerra, en la medida en que las sanciones occidentales tienen «un impacto real en Rusia».

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