Escenas de caos durante protestas estudiantiles en Bruselas

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Cientos de jóvenes se enfrentaron a la policía durante las protestas de Bruselas este viernes en las cuales se cuales se registraron muchos actos de vandalismo, a los cuales los agentes respondieron con cañonazos de agua y gases lacrimógenos.

Unas 30.000 personas participaron en una jornada nacional de movilización contra las medidas de austeridad del Gobierno, según informó la policía, en un clima de gran tensión tras varios días de protestas estudiantiles inspiradas en las de Francia.

Estudiantes de secundaria de la comunidad francófona de Bélgica llevan días manifestándose contra los recortes en el presupuesto de educación, inspirados en parte por las protestas al otro lado de la frontera, en Francia.

El primer ministro belga planea aplicar recortes que alcanzarán los 10.000 millones de euros (11.200 millones de dólares) en los próximos años y así reducir el alto déficit del país.

La policía belga dijo que la principal manifestación sindical en el centro de la ciudad transcurrió pacíficamente, pero que «grupos de alborotadores fueron responsables de graves incidentes antes y después de la marcha».

Las fuerzas del orden usaron cañones de agua y gas lacrimógeno después de ser atacados con palos, botellas, adoquines y artefactos incendiarios, declaró la policía.

Los equipos de la AFP que cubrieron la marcha fueron testigos de cómo los jóvenes retaron a la policía durante horas, entre nubes de gas lacrimógeno y el sonido constante de las sirenas.

Bandas de jóvenes jugaron al ratón y al gato con la policía en las calles que rodean la principal estación de tren, la Gare du Midi, incendiando a su paso contenedores y destrozando paradas de autobús por toda la zona.

La policía recalcó que las escenas de violencia del viernes, no representaban «los objetivos o la conducta de la protesta». La AFP no fue testigo de ningún enfrentamiento directo entre los manifestantes y las fuerzas del orden.

La policía informó provisionalmente la detención de unas 20 personas, la mayoría de ellas menores de edad.

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