Eslovaquia y Rusia reanudan sus contactos a nivel de agregados militares

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Praga, 13 oct (EFE).- Eslovaquia y Rusia han restablecido sus contactos diplomático-militares, con el envío de dos agregados militares eslovacos a Moscú y de un ruso a Bratislava, en medio de las críticas de la oposición europeísta, que advierte de posibles riesgos de espionaje, informó este martes el digital checo Ekonomicky Denik.

Los Gobiernos de Bratislava y Moscú habían retirado mutuamente a sus representantes militares tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

El primer ministro eslovaco, el populista de izquierdas Robert Fico, anunció en mayo pasado, durante una visita a Moscú, su intención de reanudar las relaciones diplomático-militares con Rusia.

Fico, cuyo país sigue dependiendo de los combustibles fósiles rusos, recordó entonces que no desea limitar la relación con Moscú a los asuntos energéticos.

La formación liberal opositora Libertad y Solidaridad SaS ha presentado una denuncia contra Fico por supuestos delitos de alta traición, abuso de autoridad, trato inhumano —por el corte del suministro eléctrico de emergencia a Ucrania— y terrorismo.

La oposición teme que el regreso de un agregado militar ruso pueda ampliar el margen de maniobra de los servicios de inteligencia de Moscú en el país centroeuropeo.

Según el diputado Tomas Valasek, del partido progresista PS, citado por Ekonomicky Denik, el intercambio de agregados militares probablemente beneficie sobre todo a Rusia.

El parlamentario advirtió de que el representante ruso podría participar en operaciones de desinformación e influencia, avivar las tensiones sociales e influir en la opinión pública eslovaca sobre Rusia. EFE

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