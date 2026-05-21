España, México y Chile compartirán grupo en el Mundial de Marruecos

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Madrid, 21 may (EFE).- Las selecciones de España, México y Chile compartirán el grupo F en el Mundial sub-17 femenino, que se disputará en Marruecos entre el 17 de octubre y el 7 de noviembre próximos y en el que Argentina se medirá al equipo anfitrión, además de Nueva Zelanda y Alemania en el grupo A.

La FIFA celebró este jueves en su sede de Zúrich (Suiza) el sorteo de la competición, que celebrará su décima edición este año y por segunda vez consecutiva y hasta 2029, se disputará en Marruecos.

20 de las 24 selecciones clasificadas pudieron conocer ya sus rivales, a falta de completar los 4 equipos de África, que asegurarán su presencia como ganadoras de la tercera ronda de su fase de clasificación continental, que se disputará en julio.

El grupo B lo formarán Puerto Rico, que hará su debut frente a la vigente campeona, Corea del Norte, Polonia y una selección africana por determinar y el C lo compondrán Canadá, Brasil, Noruega y otro equipo africano.

Venezuela, que participará por tercera vez, se medirá en el grupo D a Japón, Francia y otra selección africana y el grupo E lo integrarán Estados Unidos, Samoa, China y el cuarto clasificado de África. EFE

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