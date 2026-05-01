Estados Unidos dice que se fortalece relación con Venezuela tras firma de nuevos acuerdos

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Caracas, 30 abr (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos aseguró este jueves que los lazos diplomáticos y comerciales con Venezuela se fortalecen con la firma de dos nuevos acuerdos en materia energética este jueves en Caracas, tras la visita de una delegación de la Casa Blanca que confía en mantener una relación a largo plazo con el país suramericana.

El Ejecutivo liderado por Delcy Rodríguez firmó dos nuevos acuerdos con las empresas estadounidenses Overseas Oil Company y Crossover Energy Holding, en un acto celebrado en el palacio presidencial de Miraflores, en la capital venezolana, que contó con la participación de la Embajada de Estados Unidos.

«Quiero celebrarlo y rescatar que, definitivamente, este es el camino de las relaciones bilaterales», señaló Rodríguez, quien explicó que estos acuerdos incluyen campos en los estados Anzoátegui (noreste), Monagas (este), así como Barinas (oeste), para la explotación petrolera y de gas asociado, que servirá como impulso para el sistema eléctrico venezolano.

Por su parte, el director del Consejo Nacional de Dominio Energético de Estados Unidos, Jarrod Agen, indicó que estos nuevos acuerdos muestran la «fortaleza» de la relación entre ambos países.

Asimismo, dijo que el Gobierno estadounidense se está moviendo a la «velocidad» del mandatario Donald Trump para atraer nuevas inversiones en la nación suramericano.

Agen aseguró que hay excelentes empresas que quieren invertir en Venezuela, que quieren traer a sus empleados, que están comprometidos con el país caribeño.

«Hoy es un día maravilloso para ambos países», subrayó, al tiempo que dijo que la Administración estadounidense se mueve a la «velocidad» del mandatario Donald Trump para atraer más inversiones en el país.

Conexión directa EE.UU.-Venezuela

La delegación estadounidense llegó a Caracas en el primer vuelo directo entre ambos países en siete años operado por American Airlines, que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

El avión, proveniente de Miami, fue recibido con el tradicional arco de agua, dando la bienvenida a la aerolínea estadounidense, la última en operar en Venezuela en 2019, cuando las conexiones aéreas fueron suspendidas en medio de las tensiones entre Caracas y Washington.

La ministra de Transporte de Venezuela, Jacqueline Farias, indicó que esperan recibir «más de 100.000 pasajeros» con esta nueva ruta y que el país suramericano sea un «eje de conexión» en la región.

La ruta tendrá una frecuencia diaria entre el aeropuerto de Maiquetía y el Internacional de Miami.

El socio para revitalizar economía

El encargado de negocios de EE.UU., John Barrett, sostuvo que el Gobierno encargado de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, es el «socio» de la nación norteamericana para lograr la revitalización de la economía del país suramericano.

«Tenemos este plan de tres fases que el secretario y el presidente han establecido para nosotros, y es muy claro. En esta etapa, como ya mencioné, la fase se centra en la revitalización económica. Nuestro socio para lograrlo es el gobierno interino», declaró Barrett ante la prensa en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

El diplomático consideró que el trabajo con el Gobierno encargado de Venezuela «es la mejor manera de garantizar» el éxito de las decisiones actuales.

«Esto permitirá que Venezuela eche raíces profundas de crecimiento económico, que se consoliden de modo que esté en buena posición para avanzar hacia la transición en la tercera etapa de este plan de tres fases», indicó.

Para esto, Barrett destacó la reanudación de vuelos entre ambos países, una medida que apuntó como un «resultado directo» del plan de tres fases establecido por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio, y que comprende un proceso de estabilización -que consideró concluido-, seguido de recuperación económica y transición a la democracia.

En este sentido, insistió en que actualmente el enfoque estadounidense es «asegurar un clima de inversión» que ofrezca garantías y genere confianza para empresas e inversionistas estadounidenses. EFE

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