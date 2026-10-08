Estados Unidos lidera las compras de uruguayos en el exterior y China desplaza a Hong Kong

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Montevideo, 8 oct (EFE).- Estados Unidos lidera las compras en línea de los uruguayos en el exterior, mientras que China comenzó a ganar terrero desde abril de este año y desplazó a Hong Kong, según un informe de la plataforma de comercio electrónico Fenicio presentado este jueves.

El documento revela que este año cambió la forma en que los uruguayos realizaron compras en plataformas extranjeras, debido en buena medida a la entrada en vigor, en mayo, del conocido como «Impuesto Temu».

Mediante este, Uruguay grava con un 22 % de IVA a las compras realizadas en plataformas de internet fuera de Estados Unidos. Anteriormente, las compras de productos mediante importaciones que estaban gravadas con impuestos eran las de un monto superior a 600 dólares.

Dicho impuesto fue anunciado en 2025 por el Poder Ejecutivo en respuesta al crecimiento de adquisiciones a través de Temu y creado en la Ley de Presupuesto aprobada por el Parlamento de Uruguay ese mismo año.

En 2025, las compras en el exterior fueron por 195,5 millones de dólares y en lo que va del año estas ya alcanzan los 134 millones de dólares.

El informe sostiene que, desde 2016 a la fecha, las compras mediante franquicias acumulan un total de 650 millones de dólares, de los cuales 300 millones corresponden a 2024-2025.

Asimismo, destaca que mientras que en 2024 el valor medio por compra fue de 113 dólares, en 2025 y lo que va de 2026 se mantiene en 101 dólares.

El informe asegura que este año hubo «cambios notorios en función del nuevo régimen impositivo» que entró en vigencia el 1 de mayo.

Entre enero y abril, las compras por franquicias rondaban los 23 millones de dólares mensuales, al tiempo que entre mayo y agosto pasaron a ser de entre 9 y 13 millones de dólares mensuales.

El cambio también se notó en los mercados: En enero de 2026 no se registraban compras a China, Hong Kong acumulaba 18,9 millones de dólares en franquicias y superaba las compras a Estados Unidos (4,1 millones de dólares), mientras que, al cierre de agosto, China acumuló 3,2 millones de dólares, Hong Kong 2,2 millones y Estados Unidos 4,2 millones. EFE

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