Excandidata de izquierda al Congreso de Colombia denuncia un atentado en su contra

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Bogotá, 25 ago (EFE).- La periodista colombiana Naylea Barros, excandidata a la Cámara de Representantes por el partido de izquierda Pacto Histórico, denunció este martes que fue víctima de un atentado a tiros cuando se desplazaba en su vehículo por la ciudad caribeña de Santa Marta.

El ataque, del que salió ilesa, ocurrió pasadas las 21.00 hora local del lunes (02.00 GMT del martes), cuando Barros se dirigía hacia el barrio Bavaria en compañía de una prima para comprar comida, relató en un comunicado.

Según explicó, sujetos desconocidos dispararon contra el vehículo y los impactos alcanzaron el vidrio trasero izquierdo, justo detrás del asiento que ocupaba ella minutos antes.

Barros y su acompañante lograron llegar a una estación de servicio, donde fueron auxiliadas por agentes de la Policía.

«Afortunadamente y por la obra de Dios estoy viva, pero este hecho se suma a más de tres meses de amenazas, hostigamientos e intimidaciones que también han recaído sobre personas cercanas a mí», explicó Barros.

Según la periodista, durante los últimos tres meses ha recibido amenazas a través de redes sociales, algunas enviadas desde cuentas que posteriormente desaparecieron. También aseguró que personas cercanas a ella han recibido intimidaciones relacionadas con su participación en procesos políticos y sociales.

«La violencia no puede ser utilizada para silenciar a quienes pensamos diferente», afirmó Barros, quien exigió a las autoridades una investigación «exhaustiva», el esclarecimiento de los hechos y garantías para su seguridad y la de su familia.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, condenó el atentado y ordenó a la Policía de Santa Marta que investigue el caso para «esclarecer lo ocurrido».

«Hoy tendré un primer reporte y, con base en los hechos que se logren establecer, se tomarán las medidas que correspondan. Entretanto, se dispondrá la protección necesaria mientras se esclarecen las circunstancias del caso», expresó en X.

La excandidata rechazó cualquier forma de violencia y aseguró que continuará ejerciendo su labor periodística, política y social: «Defender la vida, la democracia y la dignidad, no puede ser motivo de persecución».

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas ni han establecido públicamente quiénes estarían detrás del ataque o los motivos.

Barros fue candidata a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico en las elecciones legislativas de 2026 y desarrolla actividades periodísticas y sociales en el departamento caribeño del Magdalena. EFE

pc/joc/jrh