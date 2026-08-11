Excavan cavernas en los Alpes suizos para almacenar bienes de lujo de grandes fortunas

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Ginebra, 11 ago (EFE).- Un empresario ha iniciado la excavación de cavernas artificiales en el interior de una montaña de los Alpes suizos con el fin de almacenar en ellas bienes de lujo de grandes fortunas, según informó la televisión nacional RTS, que ha podido filmar parte de la gigantesca infraestructura.

Una veintena de cavernas en las entrañas del macizo de Brünig, en el cantón central suizo de Obwalden, estarán preparadas desde el año que viene para albergar obras de arte, metales preciosos, vehículos de colección o vinos de alta gama, de acuerdo con su promotor, Thomas Gasser.

«Primero habrá que pasar por una esclusa de seguridad, y luego habrá diferentes controles que no vamos a revelar al público», indicó a la televisión nacional el empresario, presidente del consejo de administración de la firma Brünig Mega Safe.

Según este promotor, se alquilará el uso de cada caverna por un periodo de 99 años a precios a partir del millón de francos (1,07 millones de euros), que según él muchos están dispuestos a pagar en un momento en el que las crisis geopolíticas están aumentando la sensación de riesgo para muchas fortunas.

«Durante mucho tiempo Dubái fue considerado un lugar seguro, pero hoy esa sensación está siendo cuestionada y la gente quiere poner a salvo una parte de su patrimonio», indicó el emprendedor, quien no permitió a RTS el acceso a las principales cámaras acorazadas.

Varios clientes ya han adquirido los derechos para usar esta nueva instalación, que divide a los vecinos del cercano pueblo de Lungern: algunos se quejan de que se emprendan obras faraónicas como ésta sólo para atender a la gente adinerada, mientras que otros esperan que con la iniciativa se vean más Ferraris por la zona.

Aunque es una de las primeras ocasiones en las que se construye de nueva planta algo así, ya se habían utilizado con anterioridad antiguos búnkeres militares suizos como ‘cajas fuertes’ o centros de datos.

El ejército suizo, de hecho, se ha planteado reactivar más de estas instalaciones para almacenar municiones o bienes de primera necesidad ante «la amenaza rusa», según RTS. EFE

abc/pcc