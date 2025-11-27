Expertos de la ONU denuncian tráfico sexual y reclutamiento de niños en Al Fasher, Sudán

2 minutos

Ginebra, 27 nov (EFE).- Cuatro expertos de derechos humanos de la ONU denunciaron este jueves el tráfico de mujeres y niñas para la explotación y la esclavitud sexuales, y el reclutamiento de menores en la ciudad de Al Fasher, en Sudán.

Los relatores revelaron que hay informes «alarmantes» de tráfico de personas desde la toma de Al Fasher y los alrededores por parte de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en mayo de 2024.

Desde entonces, más de 470.000 personas han sido desplazadas numerosas veces y más de seis millones de niños, el 27 % menores de cinco años, están desplazados en Sudán o son refugiados en países vecinos.

Las mujeres solas y los niños separados de sus padres afrontan «un riesgo elevado de violencia y explotación sexuales», denunciaron los expertos.

Los informes indican un patrón de detenciones arbitrarias y matrimonios forzosos de mujeres y niñas para su explotación sexual.

«El ejercicio de la propiedad sobre las víctimas en estos contextos es indicativo de esclavitud sexual», afirmaron.

Como ejemplo se expuso que, en junio de este año, un grupo de chicas entre 15 y 17 años fueron violadas cerca de un puesto de control de las FAR, mientras huían de Al Fasher.

También se denunció que las FAR violaron en grupo y a punta de pistola a otras 25 mujeres en un refugio para desplazados cerca de la Universidad de Al Fasher.

A esto se suman los casos documentados de desnudez forzosa en los puntos de control de las FAR.

«Hay una evidencia abrumadora de que las mujeres y los niños de comunidades de Darfur del Norte y que no son árabes han sido objeto de persecución étnica y de violaciones», apuntaron los relatores.

Los casos de violencia sexual no son exclusivos de Al Fasher, ya que se han dado en varias ciudades de Sudán afectadas por el conflicto como Gezira, Jartum, Kordofan, Kornoi, Nyala, Omdurmán y Zamzam.

«El reclutamiento y el uso de niños por parte de los grupos armados también está en aumento», advirtieron.

El grupo de relatores recordó que la explotación, la esclavitud y la violencia sexuales, así como el reclutamiento de niños, acarrean graves violaciones del derecho internacional humanitario. EFE

ah/is/psh