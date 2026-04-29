Familias de peruanos reclutados por Rusia piden acciones diplomáticas para su repatriación

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Lima, 29 abr (EFE).- Un centenar de familiares de peruanos que han sido reclutados por Rusia y que han sido aparentemente enviados al frente en Ucrania presentaron este miércoles una solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores para que gestione con Moscú su eventual repatriación.

Uno de los abogados de las familias, Marcelo Tataje, explicó a EFE que este miércoles entregaron a la Cancillería una carta con 135 firmas de familias afectadas en la que piden al canciller que remita a Rusia una nota diplomática en la que se solicite información sobre el paradero de sus familiares para iniciar la repatriación, pues un centenar se encuentran desaparecidos.

«Algunas de estas personas tienen hasta tres familiares reclutados en el Ejército ruso en contra de su voluntad, muchos de ellos fueron llevados a Rusia con una historia de ir a realizar labores civiles y hacer lo mismo que hacían aquí, como trabajar como taxistas o en minería o siderurgia, pero una vez llegaron les arrebataron sus pasaportes y fueron enlistados directamente a la guerra», expuso Tataje.

Agregó que buscan hacer llegar el documento al canciller, Carlos Pareja, para que tome esta acción diplomática porque ven que es la única forma para que Rusia les facilite alguna explicación.

Hasta el momento hay identificados 135 familiares en Lima, pero el abogado destacó que este martes supieron que hay unas 250 familias en provincias del país en la misma situación.

«Los familiares planean hacer un plantón acá (Cancillería) hasta que sean atendidos, la idea es que nos den celeridad en el proceso, mientras hablamos los peruanos en primera línea pierden la oportunidad de volver a sus casas», indicó el abogado.

La esposa de uno de esos peruanos reclutados relata entre lágrimas que necesita ayuda para su marido, que este lunes le pidió auxilio, pues ya está en la frontera ucraniana, en primera fila.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó en la tarde del martes que entregó a la Embajada de Rusia en Lima una lista de peruanos con la petición de que informe «sobre su situación, ubicación y estado de salud».

A su vez, ha reiterado al embajador de Perú en Moscú la instrucción de «redoblar el contacto con las autoridades rusas para abordar esta delicada problemática» y ha dispuesto que en Lima se cree un grupo de trabajo con funcionarios de la Fiscalía, la Policía Nacional y los ministerios de Interior, Defensa y Trabajo. EFE

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