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Filipinas eleva a 76 los muertos por el incendio de un barco de pasajeros

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Bangkok, 12 sep (EFE).- Las autoridades de Filipinas elevaron este sábado a 76 las víctimas mortales por el incendio de un barco de pasajeros cerca de la turística isla de Coron, en el oeste del archipiélago, y rebajaron a 13 los desaparecidos.

La portavoz de la Guardia Costera de Filipinas (PCG), la comodoro Noemie Cayabyab, señaló en un comunicado que durante la jornada de hoy los equipos de emergencia lograron recuperar los cuerpos de 41 fallecidos, que se suman a los 30 recobrados la víspera y los 5 hallados tras el incendio registrado la tarde del miércoles. EFE

nc/rcf

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