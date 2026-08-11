Filipinas estudia restringir redes sociales a menores ante alarma por violencia escolar

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Bangkok, 11 ago (EFE).- Filipinas comenzó a debatir la restricción al acceso a redes sociales por parte de menores, siguiendo los pasos de algunas naciones vecinas, y mientras el Gobierno y legisladores argumentan que las mismas exponen a niños y adolescentes a contenidos violentos, acoso y procesos de radicalización en Internet.

La discusión cobró fuerza tras el tiroteo registrado el pasado 22 de junio en una escuela de Tacloban, a unos 580 km al sureste de Manila, donde murieron tres estudiantes y otros resultaron heridos, un suceso que llevó a la proposición ante el Congreso de varias iniciativas para establecer una edad mínima y obligar a las plataformas a verificar la edad de sus usuarios.

Una de ellas, presentada en la Cámara de Representantes el 29 de junio, propone prohibir las cuentas de redes sociales a menores de 15 años, mientras otra iniciativa registrada al día siguiente plantea impedir el acceso independiente a los menores de 13 y establecer un sistema de protección escalonada para adolescentes, según la edad y el posible riesgo.

En el Senado también se tramitan proyectos sobre una edad mínima para utilizar redes sociales, entre ellos la denominada Ley de Seguridad en Redes Sociales para Niños, presentada en abril y todavía pendiente de estudio.

La Presidencia filipina señaló recientemente que las propuestas debían estudiarse detenidamente porque las redes tienen efectos tanto positivos como negativos sobre los jóvenes y porque cualquier regulación debe equilibrar la protección infantil con otros derechos.

El debate filipino se produce mientras otros países ya han endurecido sus normas sobre el acceso de menores a redes sociales.

Australia fue una de las pioneras al establecer desde diciembre de 2025 una edad mínima de 16 años para mantener cuentas en determinadas plataformas.

La legislación obliga a las compañías a adoptar medidas razonables para impedir que los menores de esa edad tengan cuentas y contempla multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (unos 32 millones de dólares).

A finales de marzo, Indonesia se convirtió en el primer país del Sudeste Asiático en restringir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales consideradas de alto riesgo. La medida afectó inicialmente a plataformas como TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, X, Bigo Live y Roblox y podría alcanzar a unos 70 millones de menores.

Desde junio, Malasia también implementa un sistema de verificación de edad para impedir que los menores de 16 años abran cuentas en las principales redes sociales, dentro de su estrategia para reforzar la seguridad infantil en Internet. EFE

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