Finlandia aprueba ayudas de 60 millones de euros para aliviar el alza de los carburantes

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Helsinki, 15 oct (EFE).- El Gobierno de Finlandia anunció este jueves un paquete de ayudas valorado en 60 millones de euros para aliviar la situación económica de los profesionales del transporte, la agricultura y la silvicultura debido al alza del precio de los carburantes.

Estas ayudas, a las que también tienen derecho quienes usan el coche para ir a trabajar, no contemplan rebajas fiscales a los carburantes, sino que se canalizarán en forma de subvenciones y rebajas en el impuesto de circulación y matriculación, según explicó el Ejecutivo en un comunicado.

El Gobierno destinará 30 millones de euros a subvencionar el gasto de los profesionales en combustible, aunque la forma en que se distribuirán las subvenciones se especificará más adelante.

Además, triplicará la reducción del impuesto básico sobre vehículos comerciales y de transporte aprobada en el presupuesto de la pasada primavera, con un monto total de otros 30 millones de euros.

Al mismo tiempo, el límite máximo para la deducción de gastos por viajes de trabajo se incrementará en 2027 desde los 7.000 euros actuales a los 7.800 euros, para lo cual el Gobierno ha destinado 10 millones de euros.

Otra de las medidas aprobadas fue la flexibilización temporal de las exigencias y cuotas sobre el porcentaje obligatorio de combustible renovable en las gasolineras, con el objetivo de abaratar los costes de distribución.

El Gobierno financiará este paquete tomando 40 millones de euros de los fondos no utilizados reservados para la construcción de plantas de captura de dióxido de carbono y los 20 millones restantes de los fondos para costear el mantenimiento básico de carreteras.

El propio ejecutivo admitió que este plan persigue mitigar el efecto del encarecimiento de los combustibles en sectores clave, pero no tendrá un impacto a la baja en el precio final de los carburantes debido a las actuales limitaciones presupuestarias. EFE

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