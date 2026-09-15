Fiscal descarta pena de muerte para Nick Reiner en el caso del asesinato de sus padres

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Los Ángeles (EE.UU.), 15 sep (EFE).- El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, no solicitará la pena de muerte para Nick Reiner, acusado del asesinato de sus padres, Rob y Michele Reiner, de ser declarado culpable.

De acuerdo con Los Angeles Times, Hochman aseguró que la decisión fue tomada tras después de analizar detenidamente el caso y hablar con la familia Reiner sobre qué resultado querían que se persiguiera en el proceso judicial. EFE

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