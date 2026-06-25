Florida cierra el polémico centro migratorio Alligator Alcatraz tras 21.000 deportaciones

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Miami (EE.UU.), 25 jun (EFE).- El polémico Alligator Alcatraz, el centro de detención migratoria emblemático de la segunda presidencia de Donald Trump, cerrará tras haber ejecutado casi 21.000 deportaciones, anunció este jueves el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en el propio lugar, al oeste de Miami.

«Los trabajos de desmovilización en estas instalaciones están en marcha», declaró DeSantis, quien aseguró que el centro «ha ayudado a retirar a muchas personas peligrosas de las calles y a sacarlas no solo del estado de Florida, sino de Estados Unidos». EFE

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