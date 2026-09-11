Florida se dota de su propia lista de terroristas al margen de la del Gobierno de EEUU

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Miami (EE.UU.), 11 sep (EFE).- El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, y su gabinete aprobaron este viernes un reglamento que permitirá al estado elaborar su propia lista de organizaciones terroristas, al margen de la del Gobierno estadounidense.

La norma, aprobada por teleconferencia en el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, encarga al jefe de Seguridad Interior del estado proponer por escrito cada designación. La organización señalada tendrá siete días para alegar y solo podrá comparecer ante el gabinete si este lo autoriza.

Si el gabinete aprueba la designación, se publicará en el registro administrativo del estado en un plazo de siete días y surtirá efecto 30 días después.

«Ya tenemos el proceso para nombrar a estos grupos, cortarles el apoyo del contribuyente y exigir responsabilidades a quienes los financian», escribió el fiscal general de Florida, James Uthmeier, en la red social X.

El reglamento precisa que ni la pertenencia a una organización designada ni prestarle asistencia jurídica bastan por sí solas para abrir un proceso penal. Las designaciones podrán recurrirse ante un tribunal estatal del condado de Leon.

DeSantis anunció el 1 de julio su intención de declarar organizaciones terroristas al Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR, en inglés), a la Hermandad Musulmana y al movimiento antifascista conocido como Antifa.

A ellos se suman más de 90 grupos extranjeros ya incluidos en la lista estadounidense, entre ellos la banda venezolana Tren de Aragua, los cárteles mexicanos de Sinaloa, del Noreste y del Golfo y la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

CAIR, la mayor organización de derechos civiles de los musulmanes del país, recurrió en julio la ley que ampara el mecanismo junto con la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés), por considerar que vulnera la libertad de expresión. EFE

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