Francia pide no dejarse «contaminar por la propaganda de Putin» sobre el apoyo a Ucrania

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París, 15 oct (EFE).- El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, afirmó este jueves que Europa asume desde hace tiempo la mayor parte del apoyo militar y de inteligencia a Ucrania, y rechazó que las recientes restricciones a Starlink y las dudas sobre la cooperación estadounidense supongan una señal del inminente colapso de Kiev.

«No nos dejemos contaminar por la propaganda de Vladímir Putin», dijo Barrot en una entrevista con la emisora France Inter, en la que defendió la capacidad de los europeos y los ucranianos para mantener la resistencia frente a Rusia.

Las declaraciones se producen después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunciara una «traición» por parte de su homólogo estadounidense, Donald Trump, ante las limitaciones de acceso a información de inteligencia estadounidense y las restricciones al sistema de comunicaciones por satélite Starlink, operado por SpaceX, la empresa de Elon Musk.

Las fuerzas ucranianas utilizan Starlink para mantener las comunicaciones en el campo de batalla y apoyar operaciones militares, incluidas las relacionadas con drones.

Barrot reconoció que existe información que apunta a una reducción del servicio, pero evitó confirmar el alcance de las restricciones estadounidenses sobre la inteligencia facilitada a Kiev.

El ministro francés insistió en que Europa desempeña un papel central en el apoyo a Ucrania. Según afirmó, dos tercios de la información de inteligencia que recibe actualmente Kiev proceden de los europeos, con Francia entre los principales contribuyentes.

«La verdad es que hace mucho tiempo que Europa asume lo esencial del apoyo a Ucrania y de la presión sobre Rusia», afirmó.

Como ejemplo, Barrot citó la transferencia de 6.000 millones de euros a Ucrania y la adopción de 1.600 sanciones contra responsables rusos y miembros del complejo militar-industrial, incluidas medidas de congelación de activos y restricciones de entrada en territorio europeo o interceptación de buques vinculados a la flota rusa.

Barrot sostuvo que la estrategia europea está permitiendo a Ucrania mantener sus posiciones en el frente, aunque reconoció que los bombardeos rusos siguen causando graves daños en las ciudades situadas lejos de las líneas de combate.

Francia y sus socios europeos trabajan con Ucrania para reforzar la protección de su espacio aéreo y desarrollar con rapidez misiles interceptores más baratos, con el objetivo de responder de manera más eficaz a los ataques rusos.

El ministro también rechazó la idea de que las últimas decisiones de Washington demuestren una ruptura con los aliados europeos.

En relación con las informaciones sobre posibles compras estadounidenses de combustible ruso, Barrot sostuvo que los ingresos petroleros de Moscú han disminuido debido a las sanciones occidentales y a los ataques ucranianos contra instalaciones energéticas rusas.

«Todo esto no va a alterar en nada la determinación de los ucranianos y de los europeos de resistir», afirmó.

Barrot defendió además que cualquier decisión sobre el liderazgo político de Ucrania corresponde a sus ciudadanos. Zelenski ha dicho que está dispuesto a celebrar elecciones, pero ha condicionado su convocatoria a un alto el fuego que permita detener los bombardeos rusos. EFE

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