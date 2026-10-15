Francia pide no dejarse «contaminar por la propaganda de Putin» sobre el apoyo a Ucrania

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(Actualiza con nuevas declaraciones de un portavoz francés sobre la posición de Estados Unidos)

París, 15 oct (EFE).- El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, afirmó este jueves que Europa asume desde hace tiempo la mayor parte del apoyo militar y de inteligencia a Ucrania, y rechazó que las recientes restricciones a Starlink y las dudas sobre la cooperación estadounidense supongan una señal del inminente colapso de Kiev.

«No nos dejemos contaminar por la propaganda de Vladímir Putin», dijo Barrot en una entrevista con la emisora France Inter, en la que defendió la capacidad de los europeos y los ucranianos para mantener la resistencia frente a Rusia.

Las declaraciones se producen después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunciara una «traición» por parte de su homólogo estadounidense, Donald Trump, ante las limitaciones de acceso a información de inteligencia estadounidense y las restricciones al sistema de comunicaciones por satélite Starlink, operado por SpaceX, la empresa de Elon Musk.

Las fuerzas ucranianas utilizan Starlink para mantener las comunicaciones en el campo de batalla y apoyar operaciones militares, incluidas las relacionadas con drones.

Barrot reconoció que existe información que apunta a una reducción del servicio, pero evitó confirmar el alcance de las restricciones estadounidenses sobre la inteligencia facilitada a Kiev.

El ministro francés insistió en que Europa desempeña un papel central en el apoyo a Ucrania. Según afirmó, dos tercios de la información de inteligencia que recibe actualmente Kiev proceden de los europeos, con Francia entre los principales contribuyentes.

«La verdad es que hace mucho tiempo que Europa asume lo esencial del apoyo a Ucrania y de la presión sobre Rusia», afirmó.

El ministro también rechazó la idea de que las últimas decisiones de Washington demuestren una ruptura con los aliados europeos.

En relación con las informaciones sobre posibles compras estadounidenses de combustible ruso, Barrot sostuvo que los ingresos petroleros de Moscú han disminuido debido a las sanciones occidentales y a los ataques ucranianos contra instalaciones energéticas rusas. «Todo esto no va a alterar en nada la determinación de los ucranianos y de los europeos de resistir», afirmó.

Preguntado repetidamente sobre cómo interpreta Francia esa reducción de la cobertura de satélites estadounidenses para la defensa de Ucrania, después del acuerdo de Trump con Putin para relanzar las exportaciones de diésel a Estados Unidos, el portavoz del Ministerio francés de Exteriores evitó responder directamente.

«Nos concentramos en lo que podemos hacer, en lugar de hacer comentarios de una u otra parte», indicó el portavoz, Pascal Confavreux en una conferencia de prensa posterior a la entrevista a Barrot en la que insistió en que el objetivo de los europeos con su apoyo a Kiev es «tener impacto para que los ucranianos estén en la mejor posición posible» cuando haya una negociación con Moscú.

Confavreux, que recordó las 1.600 nuevas sanciones contra Rusia adoptadas por la Unión Europea este mismo lunes, repitió que «la cuestión es lo que podemos hacer como europeos».

A otra cuestión sobre cuál será la reacción si Estados Unidos sigue en esa línea y llega incluso a impedir las ventas de armas a países europeos que luego las ceden a Ucrania, el portavoz francés eludió entrar con el argumento de que no hace «política ficción». EFE

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