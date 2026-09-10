Francia restituye a Vietnam un tambor de la Edad de Bronce y de la cultura Dong Son

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París, 10 sep (EFE).- Francia restituyó este jueves a Vietnam un tambor de bronce de la cultura Dong Son con más de 2.000 años de antigüedad, coincidiendo con la visita a París del presidente de ese país, Tô Lâm, informó el ministerio de Cultura galo en un comunicado.

Es un objeto «emblemático de la Edad del Bronce en el Sudeste Asiático, vinculado a los conocimientos metalúrgicos de esta civilización y a la historia de Vietnam», precisó el Ministerio.

El tambor estaba en Francia porque había sido incautado por los agentes de aduanas del aeropuerto Saint-Jacques de Rennes en agosto de 2014.

Desde noviembre de 2015, el Museo de Bellas Artes de Rennes había asumido su custodia y velado por su conservación y restauración, pero en 2026 las autoridades vietnamitas manifestaron su intención de recuperarlo y el Gobierno francés aceptó, en consonancia con la política de restituciones de bienes culturales que ha llevado a cabo durante el mandato de Emmanuel Macron.

«Esta devolución de un bien cultural vietnamita da testimonio de la calidad de las relaciones diplomáticas y culturales entre Francia y la República Socialista de Vietnam. Ilustra asimismo la excelencia de la coordinación entre los servicios del Estado, movilizados en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales», subrayó la cartera que lidera la ministra Catherine Pégard.

«Francia -agrega el comunicado- está plenamente comprometida con la protección del patrimonio cultural mundial y actúa para hacer respetar la aplicación de los convenios internacionales relativos a la circulación de bienes culturales, en particular la Convención de la Unesco de 1970».

El tambor fue entregado en una ceremonia oficial en el Ministerio de Cultura francés.

La cultura Dong Son, considerada la cuna histórica de la identidad vietnamita, fue una civilización de la Edad de Bronce en el norte del actual Vietnam que destacó por su dominio de la metalurgia y, en especial, por la producción de espectaculares tambores de bronce.

A menudo iban grabados con escenas cotidianas y rituales y servían como símbolos de poder y como instrumentos ceremoniales. EFE

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