Gobierno chileno promulga ley que permite revisar mochilas en las escuelas

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Santiago de Chile, 12 ago (EFE).- El gobierno chileno de José Antonio Kast promulgó este miércoles la ley de Escuelas Protegidas que permite el endurecimiento de penas en delitos cometidos en las aulas, así como revisar mochilas a los alumnos, entre otras medidas, con el objetivo de frenar la violencia en los centros educativos.

«El que nada hace nada teme. Entonces uno cuando llega a una escuela, que es como su casa, no hay problema en que uno pueda mostrar las cosas que trae a una persona de confianza que puede ser un inspector, un asistente, un profesor», señaló Kast en la presentación de la norma, realizada en la escuela Nueva Zelandia en la comuna de Independencia, al norte de Santiago.

La normativa establece que el personal autorizado podrá realizar revisiones de mochilas en un espacio privado dentro del establecimiento, así como solicitar a los estudiantes que vacíen sus bolsillos, dado que en el proceso no puede haber revisión corporal, contacto físico o desnudez.

Cuando se encuentren elementos peligrosos en posesión de un estudiante, la escuela debe informar tanto a su familia como a los Carabineros o a la Policía de Investigaciones (PDI), y si el estudiante se niega a ser revisado, se debe avisar a sus padres o tutores.

«Esta es una ley que entrega nuevas herramientas para que los colegios puedan atender conflictos propios de la convivencia escolar, pero que también puedan impedir hechos de violencia e incluso delictuales que exceden las capacidades que los equipos escolares pueden tener», destacó la ministra de Educación, María Paz Arzola, durante el acto.

Con la ley, los docentes también tendrán facultad para aplicar de inmediato «medidas pedagógicas preventivas, correctivas y disciplinarias» con criterios de proporcionalidad hacia los estudiantes, mientras que los padres o tutores estarán obligados a acudir a citaciones de las escuelas en casos de violencia.

Además, la norma señala que los colegios deben prohibir el uso de vestimentas o accesorios que impidan la identificación facial, con excepciones que correspondan a necesidades de salud, religiosas u otros casos en los que se justifique.

El presidente chileno destacó que esta iniciativa debe materializarse en los reglamentos internos de cada institución educativa, con la disposición de sus autoridades: «más que una ley, es una herramienta, porque uno en la ley puede decir lo que uno quiere, pero eso lo tiene que llevar a la práctica».

La ley de Escuelas Protegidas fue una de las primeras normas impulsadas por el gobierno de Kast, después de que un joven de 18 años matara con un arma blanca a una asistente escolar e hirió a otras cuatro personas en un colegio de Calama, a 1.500 kilómetros al norte de Santiago, a finales de marzo.

La norma, aprobada en junio pasado por el Parlamento, fue objetada posteriormente por el Tribunal Constitucional en algunas disposiciones eliminando que la policía pueda revisar bolsos o ropa de los estudiantes sin una orden previa de un fiscal o prohibir el acceso o mantener la gratuidad universitaria a alumnos condenados por delitos graves. EFE

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