Gobierno del oeste de Libia investiga ataques a infraestructuras petroleras en Zawiya

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Túnez, 11 ago (EFE).- El primer ministro del Gobierno de Unidad Nacional (GUN), Abdelhamid Dbeiba -que administra el oeste de Libia-, dijo este martes que los ataques con drones que incendiaron la refinería de Zawiya y otras infraestructuras públicas son «crímenes graves» que ya están siendo investigados.

Dbeiba se pronunció sobre estos hechos tres días después que comenzara una oleada de ataques «con equipos remotos» a instalaciones petroleras, una desalinizadora y una central eléctrica en la localidad de Zawiya, que se encuentra dentro del territorio dependiente del GUN.

El primer ministro manifestó, mediante un comunicado publicado en su cuenta de X, que los ataques «no quedarán sin respuesta», ya que suponen «una amenaza directa a la vida de los ciudadanos y trabajadores, así como a instalaciones vitales que representan una parte de la seguridad del país, su economía y las capacidades de su pueblo».

«Reafirmamos con claridad que quien haya atacado las capacidades de los libios ha cruzado una línea que no se puede permitir», agregó el líder del GUN, después de que diversas autoridades e instituciones criticaran su silencio y exigieran una respuesta y una investigación «urgente» por parte del Ejecutivo, así como la identificación de los responsables de los ataques.

El ataque de mayores consecuencias se produjo la tarde de este lunes, cuando el impacto de un dron provocó un incendio de grandes dimensiones en un tanque de la refinería que contenía 5,4 millones de litros de combustible, en cuya extinción trabajaron varios equipos de bomberos durante más de 12 horas.

El incendio obligó a las fuerzas de seguridad a evacuar a cientos de personas que residen en las proximidades de la refinería, debido al alto riesgo de que sus viviendas fueran alcanzadas por las llamas, un extremo que se logró evitar.

Sin embargo, varias decenas de vecinos y trabajadores de las instalaciones sufrieron intoxicación por el humo y los gases derivados de la combustión, por lo que fueron trasladados a centros médicos cercanos.

Según Dbeiba, esto es producto de «un acto organizado y peligroso que requiere una respuesta firme que proteja al Estado y sus instituciones, y evite su repetición», por lo que -aseguró- las autoridades competentes «han iniciado investigaciones para determinar el origen de los drones utilizados en el ataque».

Asimismo -dijo- «se harán averiguaciones para descubrir a todos los que planearon, ordenaron, ejecutaron y participaron» en los hechos «y la rendición de cuentas será firme».

Libia vive en estado permanente de alerta, tanto por los enfrentamientos entre milicias como por las revueltas populares, especialmente en el oeste, donde la población exige acabar con la división del país y la prolongada crisis que arrastra desde hace más de una década.

Desde 2014, tras las últimas elecciones legislativas, Libia está sumida en una profunda crisis, con episodios violentos recurrentes, y dividida institucionalmente, con el GUN al frente del oeste, y con el este tutelado por el mariscal Jalifa Haftar. EFE

sb/eav