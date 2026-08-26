Gobierno ruso aprueba medidas de apoyo a empresas vinculadas a Wildberries

Compartir

2 minutos

Moscú, 26 ago (EFE).- El primer ministro de Rusia, Mijaíl Mishustin, firmó hoy un decreto sobre las medidas de apoyo de las empresas que han sufrido pérdidas debido a los ataques de drones ucranianos contra los centros logísticos de Wilberries, el Amazon ruso, según informó el servicio de prensa del Gobierno ruso.

«La decisión adoptada prevé el aplazamiento del pago de varios impuestos y primas de seguros, así como la suspensión de las auditorías», señaló el comunicado publicado en el portal oficial del Gobierno.

El decreto establece que «los empresarios afectados dispondrán de una prórroga de 12 meses para el pago del impuesto de valor agregado IVA (excepto el correspondiente las importaciones de bienes a Rusia), el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la renta del régimen simplificado y del régimen simplificado automatizado».

También supone una moratoria del pago de las primas de seguros y los anticipos correspondientes, con vencimiento entre agosto de 2026 y julio de 2027.

«Estos pagos se distribuirán a lo largo del año en cuotas iguales, comenzando el mes siguiente a la fecha de vencimiento», añade el Gabinete de ministros.

Esta medida está dirigida a «las personas jurídicas y a los empresarios individuales cuyas pérdidas superen el 5 % de sus ingresos anuales».

«Las auditorías fiscales y las auditorías del cálculo y pago de las primas de seguros para los empresarios afectados también quedan suspendidas hasta finales de año. Los plazos procesales relacionados también quedan suspendidos durante este periodo», señaló el Gobierno, que añadió que los plazos para presentar solicitudes de pago de deudas se extienden seis meses.

La propuesta de apoyo a Wildberries fue presentada al Gobierno por el Ministerio de Finanzas ruso el pasado lunes.

La pasada semana el presidente ruso, Vladímir Putin, llamó al Gobierno a ayudar a restablecer la capacidad logística y de almacenamiento destruida por Ucrania -sin mencionar directamente a Wildberries-, e instruyó al Gabinete de Ministros a presentar un programa de recuperación. EFE

mos/jgb