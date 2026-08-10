Grecia lucha contra nuevo incendio cerca de Atenas avivado por fuertes vientos

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Un incendio forestal que se declaró el lunes por la mañana al sureste de Atenas, avivado por fuertes vientos de hasta 70 km/h, está bajo control, informaron los bomberos.

El fuego comenzó sobre las 08H00 locales (05H00 GMT) en Kouvaras, a 60 km al suroeste de Atenas, en la región de Ática.

Los bomberos desplegaron rápidamente un importante dispositivo, con cerca de 200 efectivos, unos cuarenta vehículos y el apoyo de dos aviones cisterna y cuatro helicópteros.

Tres horas más tarde, las llamas habían remitido y la situación parecía mucho mejor en el frente del incendio, según un fotógrafo de la AFP.

A primera hora de la tarde, «la situación mejoró considerablemente», informó la oficina de prensa del cuerpo de bomberos.

«No hay ningún frente activo, pero mantenemos nuestra presencia en la zona, donde las temperaturas siguen siendo elevadas y hay fuertes ráfagas de viento», señaló la misma fuente.

El almacén de una granja ganadera quedó destruido por las llamas, según imágenes de la cadena pública Ertnews. Varias zonas residenciales tuvieron que ser evacuadas.

Grecia sigue en alerta máxima y gran parte del país se enfrenta este lunes a un riesgo muy elevado de incendios, debido al calor (hasta 37 °C en Ática) combinado con fuertes ráfagas de viento.

Se trata del segundo incendio cerca de Atenas este verano, después del que se declaró hace diez días al noroeste de la capital griega y que quemó más de 11.000 hectáreas de pinares, matorral y tierras agrícolas.

Debido a los fuertes vientos de hasta 130 km/h, los bomberos tardaron cinco días en controlar ese incendio. Dos pilotos murieron durante una colisión entre dos helicópteros mientras luchaban contra las llamas.

Los expertos alertaron sobre la gravedad de los incendios que afectaron a Ática, donde se encuentra Atenas, durante la última década: 42% de la superficie forestal total de esta región se quemó entre 2017 y 2026.

Esta cifra sube hasta 64% en cuanto a los bosques de Ática Occidental, al oeste de la capital.

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