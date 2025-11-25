Grupo argentino Werthein lanza en Latinoamérica conglomerado de comunicación y tecnología

2 minutos

Buenos Aires, 25 nov (EFE).- El grupo empresarial argentino Werthein anunció este martes el lanzamiento de Waiken ILW, un conglomerado que reúne varias compañías de comunicación y tecnología en Latinoamérica y que prevé inversiones por 450 millones de dólares para 2026-2031.

Waiken ILW, liderado por el Grupo Werthein, agrupa a subsidiarias en once países de la región con operaciones en servicios de conectividad (fibra óptica, e internet satelital), ‘streaming’, televisión por suscripción, contenidos y tecnología.

«Hoy Waiken ILW tiene servicios disponibles para más de 400 millones de personas en América Latina y el Caribe. Estamos impulsando inversiones para ampliar nuestra presencia regional y llegar a nuevos mercados, apalancados por nuestras verticales de negocio y décadas de experiencia», señaló Darío Werthein, presidente de Waiken ILW.

Waiken ILW cuenta con subsidiarias en São Paulo, Buenos Aires, Bogotá, Santiago de Chile, Quito, Lima y Montevideo, y presta servicios también en México y países del Caribe.

Según informó el nuevo conglomerado en un comunicado, su plan de expansión incluye llegar a nuevos mercados como Estados Unidos, Panamá, Paraguay, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Bolivia e invertir 450 millones de dólares entre 2026 y 2031.

Werthein explicó que cada compañía dentro de Waiken ILW opera de forma autónoma, pero colaborando activamente para generar sinergias.

Waiken ILW incluye las empresas de televisión satelital DirecTV Latin America y SKY Brasil; DGO y SKY+ en ‘streaming’; Zaaz en fibra óptica; Amazon LEO en internet satelital; y SKX en tecnofinanzas.

También forman parte del grupo Overlabs (desarrollo y gestión de software), Illumia (soluciones a clientes y empresas a través de inteligencia artificial); y Experta Corretora (soluciones de seguros).

En el área de contenidos, el conglomerado incluye a Torneos (con presencia en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay), el canal deportivo colombiano WIN, la empresa de marketing deportivo 1190 Sports, y Foggia Company, especializada en eventos, espectáculos en vivo y fiestas temáticas.

También cuenta con señales de televisión como DSports, DNews, DShow, DFight y Escuela+; la plataforma DGO Stream; y DSports Radio. EFE

nk/pd/jrh