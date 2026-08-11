Guinea Ecuatorial expresa su «profunda solidaridad» a Colombia por el devastador terremoto

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Nairobi, 11 ago (EFE).- El vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue, expresó este martes su «profunda solidaridad» con el Gobierno y el pueblo de Colombia tras el «devastador terremoto» que sacudió el país sudamericano, provocando al menos 240 muertes, numerosos heridos y graves daños materiales.

«En nombre del Gobierno y del pueblo de la República de Guinea Ecuatorial, traslado nuestras más sentidas condolencias a las familias de las víctimas y nuestro deseo de pronta recuperación a los heridos», señaló el vicemandatario en un comunicado.

Asimismo, Nguema manifestó su reconocimiento a las autoridades colombianas y a los equipos de emergencia que «continúan trabajando en las labores de búsqueda, rescate y asistencia a las poblaciones afectadas».

«En estos difíciles momentos, Colombia cuenta con la solidaridad, la cercanía y el apoyo del pueblo de Guinea Ecuatorial», concluyó el vicepresidente ecuatoguineano.

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la víspera a Colombia ha provocado al menos 240 muertes, según el balance de distintas autoridades regionales ante la demora del Gobierno nacional en actualizar las cifras.

El sismo se produjo a las 7.34 hora local (12.34 GMT) con epicentro en la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, limítrofe con Valle del Cauca y Risaralda, las regiones donde se registran más víctimas y daños. EFE

aam/mra