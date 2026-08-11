Habilitan un centro de acopio para afectados por sismo en Colombia

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Santo Domingo, 11 ago (EFE).- República Dominicana habilitó este martes un centro de acopio para recibir donaciones destinadas a las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes en gran parte de Colombia, como parte de las medidas de asistencia humanitaria anunciadas tras una solicitud preliminar de ayuda internacional.

El Ministerio de Defensa (MIDE) dispuso la apertura del centro en instalaciones de la Armada de República Dominicana, donde se recibirán donaciones de medicamentos e insumos médicos, alimentos enlatados y no perecederos, líquidos de hidratación, alimentos secos y toallas húmedas de higiene.

El centro funcionará todos los días de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde y estará ubicado en la Base Naval 27 de Febrero, en la avenida España, Punta Torrecilla, Sans Soucí, en el municipio de Santo Domingo Este.

Las autoridades indicaron que las donaciones serán recibidas, clasificadas y organizadas por personal destinado a esas labores, con el objetivo de garantizar su adecuada custodia y preparación para su posterior envío y entrega como parte de las acciones de asistencia humanitaria.

Para obtener información o coordinar la entrega de donaciones, los interesados pueden comunicarse al número 829-762-2054. EFE

mf