Hallan a un militar muerto que participaba en formación en un río en el norte de Portugal

Lisboa, 27 ene (EFE).- El Ejército de Portugal informó este martes de que han hallado el cuerpo de un teniente de infantería que desapareció anoche tras «un incidente» durante una formación en el río Balsemão, en la región de Lamego, en el norte del país.

El cuerpo militar explicó en un comunicado que el fallecido es João Rafael Paulino dos Santos Cardoso, natural de Mafra (unos 40 kilómetros al norte de Lisboa), que desapareció «durante la asistencia» al Curso de Operaciones Especiales, sin dar más detalles.

«El Ejército ha ordenado una investigación para determinar todas las circunstancias de lo ocurrido, en articulación con las autoridades competentes», habiendo sido informada la Policía Judicial Militar, precisa la nota.

Asimismo, han activado los mecanismos de apoyo a la familia del militar, incluido el acompañamiento psicológico.

«El Ejército lamenta profundamente lo sucedido y presenta sentidas condolencias a la familia, amigos y camaradas del militar», añadieron en el comunicado, en el que aseguraron que darán más información en cuando existan «hechos nuevos confirmados». EFE

