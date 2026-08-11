Hallan con vida a dos argentinos reportados como desaparecidos tras sismo en Colombia

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Buenos Aires, 11 ago (EFE).- Dos argentinos que habían sido reportados como desaparecidos tras el terremoto que azotó este lunes a Colombia lograron establecer contacto con sus familiares este martes.

Carlos Cáceres, de 69 años, y Carlos Alberto Ricchetti, de 54, se encontraban en las localidades de Dosquebradas y Pereira, respectivamente, cuando un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia en la mañana de este lunes.

Desde entonces, sus familiares no habían recibido noticias de ellos hasta que este martes lograron establecer contacto y confirmar que están con vida.

«Teníamos mucha fe, sabíamos que lo íbamos a encontrar», dijo Carla Cáceres, hija de Carlos Cáceres, en declaraciones al canal Todo Noticias.

«El lugar en el que está todavía no hay luz, siguen sin electricidad. Lo contactamos gracias a alguien que vio las noticias», añadió la mujer.

Por su parte, Carlos Ricchetti, que reside en Pereira, logró contactarse con su hermana, Roxana, en la tarde de ese martes.

«El lunes, cuando quise comunicarme, ya no tuve más señal. Lo reporté y en un momento que pudieron me mandaron un audio y me avisaron que estaban todos reunidos y que estaban bien», contó Roxana al canal Todo Noticias.

«Hablé con la cuñada de mi hermano y hablé con él. No me contó muchos detalles, me dijo que cuando se restablezca la conexión me iba a contar bien cómo están y cómo vivieron la situación», añadió.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha cifrado en 181 los muertos por el sismo, mientras que Asocapitales, que agrupa a las ciudades capitales del país, elevó el balance a 188.

Las cifras consolidadas, incluyendo las de las autoridades regionales, sin embargo, suman al menos 240 fallecidos.

El sismo ocurrió a las 07:34 hora local (12:34 GMT) del pasado lunes y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros.

Los mayores daños se registraron en las regiones del Valle del Cauca, Risaralda y Chocó, aunque también hubo afectaciones en Caldas y Quindío. EFE

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