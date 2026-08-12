Hermana del fallecido Lindsey Graham despunta en primarias al Senado por Carolina del Sur

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Washington, 11 ago (EFE).- Darline Graham, hermana del exsenador por Carolina del Sur Lindsey Graham, recientemente fallecido, lidera este martes el conteo en las primarias del Partido Republicano para concurrir a las elecciones de medio mandato de noviembre, en las que está el juego el asiento que el congresista conservador ocupó desde 2003.

Más de una hora después del cierre de las urnas y con un tercio de los votos escrutados, Graham acumulaba el 32 % de los sufragios, por delante de sus más inmediatos competidores, Russell Fry (24 %) y Ralph Norman (22 %), ambos miembros de la Cámara de Representantes.

Diez candidatos competían este martes por la candidatura republicana y el ganador se enfrentará a la pediatra demócrata Annie Andrews.

Si ningún candidato obtiene la mayoría, los dos más votados pasarán a una segunda vuelta el 25 de agosto, un escenario que se antoja muy probable dado el conteo inicial.

Es la segunda vez que los votantes de Carolina del Sur van a las urnas en dos meses debido a la inesperada muerte de Lindsey Graham el pasado 11 de julio, que dejó su plaza vacante en el Senado.

El propio Lindsey Graham ganó las primarias del 9 de junio, en las que buscaba su quinto mandato en el Senado, por casi 28 puntos porcentuales.

Tras su fallecimiento su hermana Darline fue nombrada para sustituirle hasta enero después de haber recibido el apoyo explícito del presidente Donald Trump. EFE

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