Honduras continuará con tratado de extradición con EE.UU., dice titular del Parlamento

1 minuto

Tegucigalpa, 25 ene (EFE).- Honduras continuará con el tratado de extradición que mantiene con Estados Unidos, informó este domingo el nuevo presidente del Parlamento del país centroamericano, Tomás Zambrano, en la instalación del pleno de ese poder del Estado para el período 2026-2030, después de que el Gobierno saliente ordenara la suspensión del acuerdo en agosto de 2024, aunque este mes dio marcha atrás a la decisión.

«El gobierno nuevo que va a entrar va a continuar con la extradición en el país y aquí lo decimos, desde este Congreso, ese convenio de extradición con nuestro principal aliado y hermano Estados Unidos», subrayó en su mensaje de instalación del nuevo período de sesiones del Parlamento hondureño Zambrano, del Partido Nacional, que contó con el apoyo público del presidente estadounidense, Donald Trump, en las pasadas elecciones.

Agregó que desde el Parlamento «vamos a blindar el tratado de extradición para que en el futuro no venga otro gobierno y por otros intereses se quiera eliminar la extradición. Nos va a tocar a nosotros darle ese blindaje a la extradición para que no solo sea por cuatro, sino que dure los años que sean necesarios». EFE

gr/mt/jrh

(foto)(video)