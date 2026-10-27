Huelga de taxis en Italia el 15 de diciembre por el carburante y descontento del sector

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Roma, 27 oct (EFE).- Los taxistas italianos se pondrán en huelga en todo el país el 15 de diciembre para protestar contra la crisis del carburante y la «inacción» del Gobierno ante otros problemas, según acordaron este martes los principales sindicatos del sector.

La huelga a escala nacional tendrá también una manifestación en Roma el mismo día y, además, se verá precedida por otras protestas a nivel municipal: el 11 de noviembre en Milán (norte), el 17 en Nápoles (sur) y el 25 en Florencia (centro-norte).

La decisión de convocar el paro en vísperas de Navidad se produce después de que no hayan tenido respuesta a sus reclamaciones por parte de los ministros de Transportes, de Economía, del Interior y de las Empresas y el ‘Made in Italy’, alegan los sindicatos.

El sector acusa de «inacción» al Gobierno de Giorgia Meloni ante los problemas que, según denuncia, le afecta, empezando por el encarecimiento de los carburantes.

«Sobre el encarecimiento del combustible, es urgente adoptar una medida extraordinaria de apoyo económico para proteger a los trabajadores del servicio público de transporte sujetos a tarifas reguladas administrativamente», piden en un comunicado difundido por los medios.

Pero también denuncia, entre otras cosas, la ausencia de una legislación que proteja a los taxistas de «una inaceptable competencia desleal» de plataformas digitales multinacionales.

La protesta de los taxistas se produce después de la de los transportistas y camioneros, que ha dejado estantes vacíos en numerosos establecimientos del sur del país y que ha sido solucionada con un decreto del Ejecutivo con ayudas fiscales. EFE

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