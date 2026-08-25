Hyundai llega a un acuerdo provisional con sus trabajadores tras las huelgas

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El fabricante de autos surcoreano Hyundai Motor y su sindicato llegaron a un acuerdo provisional sobre salarios y bonificaciones, informaron este martes ambas partes, tras una inusual huelga que se extendió un día completo.

El viernes, unos 40.000 empleados de la compañía automotriz más grande del país asiático se declararon en paro, según cifras del gremio, en la primera acción de este tipo en una década.

La asociación de trabajadores dijo el lunes que había retomado las negociaciones con la empresa y pospuso otras paralizaciones previstas para esta semana.

Hyundai informó este martes que ambas partes lograron un «acuerdo provisional», mientras que el sindicato indicó que la empresa había aceptado satisfacer parcialmente sus demandas.

«Acordamos aumentar el salario básico mensual en 100.000 wones (72 dólares) y pagar una bonificación equivalente a cuatro meses de salario», aseguró el gremio a la AFP en un comunicado.

La empresa también atenderá otra de sus principales demandas: retrasar la edad de jubilación, una vez el gobierno surcoreano apruebe una legislación sobre un aumento nacional de 60 a 65 años, para cobrar más tiempo.

Los miembros del sindicato votarán las propuestas el 31 de agosto.

«Reconocemos el compromiso de nuestros empleados y agradecemos los esfuerzos de nuestros equipos de negociación para alcanzar este acuerdo provisional», dijo a la AFP un portavoz de Hyundai.

Los trabajadores de la empresa han realizado un total de 60 horas de huelga este año, lo que ha causado pérdidas por 1.600 millones de dólares, según cálculos de la agencia de noticias local Newsis.

Hyundai registró ingresos récord en el segundo trimestre de 49,2 billones de wones (unos 35.500 millones de dólares), aunque la utilidad operativa cayó un 20,8% interanual.

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