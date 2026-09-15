Imputan a 4 funcionarios de ente antidrogas en Paraguay por presunta filtraciones a narcos

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Asunción, 15 sep (EFE).- La Fiscalía de Paraguay imputó este martes a una exfuncionaria de esa entidad y cuatro agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) por la supuesta filtración de información a un presunto clan liderado por el diputado Eulalio ‘Lalo’ Gomes, quien murió en 2024 en un aparente cruce de disparos con autoridades que allanaron su vivienda.

En un comunicado, el Ministerio Público indicó que, según la hipótesis de los agentes de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado, los imputados presuntamente establecieron vínculos con funcionarios de diversas instituciones «con el fin de acceder a información reservada, influir en actuaciones y favorecer a personas relacionadas con el grupo» de Gomes.

La Fiscalía indicó que los hechos investigados han sido calificados «provisoriamente como asociación criminal, frustración de la persecución y ejecución penal, tráfico de influencias, omisión de funcionario encargado de prevenir y otros hechos punibles».

Los imputados son el segundo al mando de la Senad y director general Antidrogas, Hugo Derlis Báez, el director de Inteligencia, Cristian Porfirio Amarilla, y el comandante de las Fuerzas Especiales de la Senad, el coronel Aldo Pintos, informaron fuentes del Ministerio Público a EFE.

También fueron imputadas la agente especial Alicia Vásquez y Helga Concepción Solís, declarada prófuga y sobrina del fallecido ‘Lalo’ Gomes, quien era agente fiscal y además se desempeñaba como asistente en el Congreso.

Gomes, del gobernante Partido Colorado, murió en la madrugada del 19 de agosto pasado durante un allanamiento a su vivienda en la ciudad de Pedro Juan Caballero (norte) a cargo de agentes especiales de la Policía Nacional y fiscales del Ministerio Público, como parte de una investigación por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico, en el que también se incautaron evidencias como aparatos electrónicos para ser periciados.

A inicios de febrero del año pasado, un juez reveló que los datos de un celular que pertenecía a Gomes contenían indicios sobre una presunta trama de «corrupción pública» en instituciones judiciales de Paraguay.

El juez penal especializado en crimen organizado, Osmar Legal, informó entonces a la radio Monumental que en uno de los celulares se encontraron «conversaciones» entre Gomes y un diputado oficialista, dos agentes fiscales y una jueza penal con «indicios» de otros hechos punibles, diferentes a la causa a su cargo por lavado de dinero.

Las conversaciones guardan relación «con favores políticos, pedidos de favores políticos y ofrecimientos de dinero», denunció el magistrado.

La Fiscalía confirmó hoy estas revelación al apuntar que su investigación «incluye extracciones forenses de dispositivos electrónicos, comunicaciones, informes institucionales y otros documentos», con lo que afirmó se establecerán «los distintos niveles de vinculación entre los imputados y las personas relacionadas a la estructura».

Entre otras, menciona como «una de las líneas investigadas» el denominado ‘Operativo Sanctus’, que tuvo lugar en diciembre de 2023 en Pedro Juan Caballero, y que tenía como objetivo la captura del presunto narcotraficante brasileño Ronaldo Mendes Nuñes, alias ‘Barba’, quien logró escapar de las autoridades.

El registro ordenado en la casa de ‘Lalo’ Gomes está vinculado a la operación ‘Pavo Real II’, dirigida contra las propiedades del narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão, extraditado en diciembre de 2017 a Brasil, dentro de un caso en el que también está involucrado su hijo Alexandre Rodrigues. EFE

rgc/lb/fpa