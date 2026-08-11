Indonesia cierra escuelas mientras lucha contra los incendios forestales

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Decenas de escuelas indonesias permanecían cerradas este martes por segundo día consecutivo, debido a la propagación del humo de varios incendios forestales en el archipiélago asiático al inicio de una intensa temporada seca agravada por el fenómeno de El Niño.

En Kalimantan Occidental, en la isla de Borneo que Indonesia comparte con Malasia y Brunéi, el alcalde de Pontianak ordenó el cierre de los colegios debido a la humareda que se extiende sobre la ciudad procedente de fuegos en otras zonas.

Los niños seguirán con clases desde casa mientras la calidad del aire siga siendo deficiente, afirmó el alcalde Edi Rusdi Kamtono en un comunicado el lunes, sin precisar cuántas escuelas se vieron afectadas.

En la isla de Java, los bomberos luchaban contra las llamas por noveno día consecutivo en un parque nacional que ha perdido 900 hectáreas.

El fuego en el Parque Nacional Bromo Tengger Semeru, una importante atracción turística cerrada a los visitantes desde el sábado, es uno de varios incendios forestales que han movilizado a casi 50.000 bomberos en todo el país.

Se prevé que Indonesia experimente una temporada seca inusualmente dura este año, con un alto riesgo de sequía e incendios forestales debido, en parte, al fenómeno climático de El Niño, informó la agencia meteorológica BMKG.

En lo que va del año, se han quemado más de 107.000 hectáreas en todo el país.

El incendio en el parque del Bromo, en Java Oriental, había consumido casi 900 hectáreas hasta la mañana del martes. Esto equivale a más de 1.200 campos de fútbol y a casi 2% de la superficie total del parque.

«Estamos haciendo todo lo posible y movilizando todos los recursos (…), para extinguir el fuego y humedecer la zona», declaró a la AFP Satriyo Nurseno, funcionario local a cargo de la gestión de desastres.

Tres helicópteros cisterna y camiones de bomberos brindaban apoyo a unos 200 bomberos, guardabosques, policías y soldados que colaboraban para extinguir la conflagración.

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