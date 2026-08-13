Inicia en Ecuador la recolecta de donaciones para los afectados del terremoto de Colombia

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Quito, 12 ago (EFE).- Una campaña de recolección de donaciones comenzó este miércoles en Ecuador para enviar ayuda humanitaria a los afectados por el terremoto de 7,4 registrado el pasado lunes en Colombia, con dos centros de acopio habilitados en Quito y Guayaquil para recibir productos destinados a las zonas más golpeadas por el sismo.

Aunque ninguno de ambos centros recibió una gran afluencia de gente, quienes sí se acercaron llevaron paños húmedos, pasta de dientes, cepillos y alimentos no perecederos, mayoritariamente.

Hay quienes también donaron colchonetas y utensilios de aseo y de cocina, como arroceras, según compartió la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

En Quito, las donaciones se recolectan en el coliseo de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) y en Guayaquil en el coliseo de la Universidad de Guayaquil, entre las 08:30 y las 17:00 (13:30 y 22:00 GMT).

La iniciativa corre a cargo de la SNGR, quien señaló que entre los artículos que pueden ser donados están sábanas para clima cálido, toldos o mosquiteros, colchonetas de una o una plaza y media, carpas para cinco personas, almohadas y baldes plásticos para almacenar agua, jabón, cepillos dentales para adultos y niños, pasta dental, toallas de baño y desodorante en crema.

Ambos espacios permanecerán abiertos hasta el viernes, pero no admitirán artículos que hayan sido utilizados previamente o que estén en mal estado.

Con todo, Ecuador puso a disposición de Colombia 47 rescatistas, perros especializados y equipos con autonomía para operar durante 7 días de Bomberos Quito, los mismos que ya acudieron el pasado mes de junio a Venezuela para participar en las operaciones de búsqueda tras el doble terremoto que sufrió el país.

El terremoto, de magnitud 7,4 ocurrió el lunes a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo su epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

Según cifras divulgadas por el presidente de Colombia, que declaró duelo nacional de tres días y emergencia económica para hacer frente a la crisis, se contabilizan al menos 265 personas fallecidas, 3.494 heridos y 496 desaparecidos. EFE

af/seo