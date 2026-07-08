Irán ataca bases de EEUU en el Golfo Pérsico en respuesta a la ofensiva de Washington

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Redacción internacional, 8 jul (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní reivindicó este miércoles 85 ataques contra bases estadounidenses en países del Golfo Pérsico, horas después de que Washington lanzara una ofensiva contra la República Islámica por sus supuestos ataques contra embarcaciones que navegaban por el estrecho de Ormuz.

Según recogió la agencia estatal IRNA, la organización militar persa señaló que sus fuerzas navales y aéreas utilizaron misiles y drones para destruir 85 emplazamientos en «importantes instalaciones militares estadounidenses», sin que se conozca de momento un balance oficial de daños.

El cuerpo castrense afirmó que los ataques alcanzaron la base de la Quinta Flota estadounidense en Baréin y la base aérea Ali Al-Salem en Kuwait, como una «respuesta inicial» a lo que calificó como una «violación clara» del acuerdo de alto el fuego pactado con Estados Unidos hace tres semanas.

Hasta ahora, los altos mandos de EE. UU. no han hecho comentarios públicos al respecto.

El Ejército de Kuwait informó a través de X de la intercepción de misiles en su espacio aéreo y notificó varias explosiones, sin detallar su ubicación.

Asimismo, el Ministerio del Interior de Baréin instó a la población a mantener la calma y dirigirse al refugio más cercano, después de que se activaran las sirenas de emergencia, según varios mensajes publicados en redes sociales durante la madrugada.

Irán denunció que la ofensiva lanzada por Estados Unidos durante la madrugada dejó varios heridos en el sur del país, después de que Washington anunciara ataques contra más de 80 objetivos de la República Islámica.

La Guardia Revolucionaria vinculó estos incidentes con el cortejo fúnebre del difunto líder supremo iraní, Alí Jameneí, asesinado en el primer día de la guerra. El cuerpo militar cree que la Casa Blanca estaba tratando de eclipsar el «acontecimiento histórico» que se lleva a cabo hoy en la vecina Irak, donde miles de seguidores del ayatolá acuden a su funeral.

En las últimas semanas, las tensiones han vuelto a escalar entre Washington y Teherán, con ataques iraníes contra varios buques y bombardeos estadounidenses contra objetivos militares en la costa sur del país persa en un pulso por el control de Ormuz, por donde, en tiempos de paz, transita buena parte del comercio de energías fósiles mundial.

La mayoría de los países de Oriente Medio que albergan bases militares o legaciones norteamericanas han sido objetivo de ataques iraníes desde el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra la República Islámica. EFE

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