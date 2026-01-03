Irán condena ataque de EE.UU. a Venezuela y llama a comunidad internacional a detenerlo

Teherán, 3 ene (EFE).- Irán condenó este sábado el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, al que calificó de violación flagrante del derecho internacional, y pidió una respuesta inmediata de la comunidad internacional para frenarlo.

“El ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela constituye una violación manifiesta de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y de las normas básicas del derecho internacional”, denunció el Ministerio de Exteriores iraní en un comunicado. EFE

