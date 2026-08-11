Israel acepta prolongar otros 9 meses las misiones de la UE para Palestina

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Bruselas, 11 ago (EFE).- Israel ha aceptado extender, hasta el 30 de junio de 2027, las misiones civiles de la Unión Europea EUBAM Rafah, para ayudar en el paso fronterizo del mismo nombre, y de EUPOL COPPS, para la formación de policías palestinos, informó este martes la Comisión Europea (CE).

«Me complace anunciar que las autoridades israelíes han comunicado a la presidenta (de la CE, Ursula von der Leyen) que prorrogarán los mandatos respectivos de EUBAM Rafah y EUPOL COPPS por un período de nueve meses, es decir, hasta el 30 de junio de 2027», informó la portavoz comunitaria Arianna Podestà, durante una rueda de prensa de la institución.

Agregó que ahora le corresponderá al Consejo de la UE -en el que están representados los Gobiernos de los Veintisiete- continuar con los debates sobre estas prórrogas.

La portavoz recordó que, el pasado 29 de junio, el Consejo adoptó una decisión por la que se prorrogaba el mandato de EUPOL COPPS y EUBAM Rafah hasta el próximo 30 de septiembre.

«Esta decisión se produjo tras las cartas enviadas por la Autoridad Palestina y el Gobierno israelí, así como tras la visita de la comisaria (europea para el Mediterráneo, Dubravka) Suica a la región, en la que destacó la importancia de continuar con estas misiones», señaló Podestà.

Al mismo tiempo, puso de relieve que EUBAM Rafah «presta apoyo, supervisa y asesora al personal fronterizo palestino para que gestione el paso fronterizo de Rafah de conformidad con las disposiciones aplicables».

Mientras, puntualizó que EUPOL COPPS está poniendo en marcha actualmente una misión de asesoramiento en materia de policía y de la cadena de justicia penal en Cisjordania.

El pasado 4 de agosto, el paso fronterizo de Rafah alcanzó más de 10.100 cruces de pasajeros desde que esta misión de la UE reanudó sus operaciones el 2 de febrero de este año.

Durante ese periodo, 4.929 pasajeros entraron en Gaza y 5.199 salieron hacia Egipto, entre ellos 1.858 personas que necesitaban tratamiento médico.

La labor de EUBAM Rafah en el paso fronterizo forma parte del apoyo de la UE al Plan de Paz para Gaza, respaldado por la Resolución 2803 (2025) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

La UE ha asegurado que seguirá colaborando con las partes y los socios internacionales para fomentar la paz, la estabilidad y la recuperación en Gaza.

«La Unión Europea está desempeñando un papel activo en la aplicación de la segunda fase del plan de paz, marcando la diferencia sobre el terreno y contribuyendo asimismo a fomentar la confianza y a facilitar la circulación segura» de los gazatíes, muchos de los cuales necesitan atención médica tanto dentro como fuera de Gaza, recordó por su parte la portavoz comunitaria de Exteriores Anitta Hipper. EFE

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