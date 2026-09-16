Israel amenaza con «terminar el trabajo» en Gaza y expulsar a los palestinos

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El ministro de Defensa israelí afirmó este miércoles que el ejército está preparado para «terminar el trabajo» en la Franja de Gaza y expulsar a los dos millones de palestinos que viven en el territorio.

Israel Katz, conocido por sus duras declaraciones, respondía a las críticas de otro candidato de la derecha de cara a las elecciones del 27 de octubre.

Katz afirmó que el 70% de Gaza ya había sido vaciada de su población durante la ofensiva israelí lanzada tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

También aseguró en un comunicado que el alto el fuego anunciado en octubre de 2025 por el presidente estadounidense, Donald Trump, tenía «un valor supremo para todos los israelíes», al propiciar el regreso de los rehenes que quedaban.

Sin embargo, como el desarme de Hamás, parte de ese acuerdo, «no va a pasar», según Katz, «el ejército israelí está preparado, cuando reciba la directriz de eliminar a Hamás, de terminar el trabajo para que también podamos implementar el plan migratorio».

Este mes, Katz había dicho que Israel estaba listo para expulsar a los palestinos de Gaza por tierra y por mar, pero que estaba esperando a Estados Unidos, que según él estaba discutiendo adónde irían los dos millones de gazatíes.

No obstante, el embajador estadounidense, Mike Huckabee, negó cualquier plan de «desplazar gente fuera de Gaza contra su voluntad».

Egipto, que comparte la única frontera terrestre que tiene la Franja de Gaza que no está controlada por Israel, rechazó de nuevo este miércoles cualquier plan de desplazar a los palestinos.

Durante una visita a Egipto este miércoles del presidente palestino, Mahmud Abás, su par egipcio, Abdel Fatah al Sisi, «reiteró la firme posición de Egipto contra el desplazamiento del pueblo palestino o cualquier intento de aniquilar la causa palestina».

Según la agencia de prensa palestina Wafa, Abás ensalzó las «posiciones leales» de Egipto respecto a los palestinos.

El Cairo se ha pronunciado desde 2023 en contra de los proyectos para desplazar a los más de 2 millones de habitantes del territorio palestino a la península egipcia del Sinaí.

Katz calificó el plan migratorio como voluntario, y sostuvo que la mayoría de los palestinos desean irse.

Casi toda la población de Gaza ha sido desplazada internamente y la mayor parte del territorio está en ruinas por la guerra.

La guerra se desencadenó por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, que mató a 1.221 personas, según un recuento de AFP basado en cifras oficiales israelíes.

La campaña israelí de represalia en Gaza mató a más de 73.700 personas, según el Ministerio de Salud del territorio, gobernado por Hamás. La cifra es considerada fiable por la ONU.

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